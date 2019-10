Les Voyageurs occupent une grande place au Cégep de Sept-Îles

Les équipes des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles ne se trouvaient pas dans le gymnase, mais dans le hall de leur établissement d’enseignement mercredi dernier. C’était le 5 à 7 de présentation des équipes qui était au calendrier.

Si l’événement s’est tenu dans le hall et non au café-campus, c’est que les Voyageurs sont encore plus nombreux en cette année collégiale 2019-2020. Badminton, basketball masculin, cross-country, volleyball féminin et masculin et E-Voyageurs portent fièrement le logo de l’aigle.

Le directeur adjoint des études se réjouit de cet engouement, soulignant lors de son discours qu’il y a une volonté de développer le sport au Cégep. Il a aussi tenu à remercier les enseignants d’offrir un cadre de référence aux étudiants-athlètes pour les cours.

En plus de cet encadrement, joueuses et joueurs profitent aussi du soutien de leurs entraîneurs, mais également à d’autres niveaux, notamment pour la prévention et le suivi de blessure, la nutrition, tout ça dans le but de bien performer tant dans le sport que dans leurs cours.

Plusieurs tournois de financement viendront en aide aux équipes des Voyageurs. Le premier de l’année en sera un de badminton, qui se tient les 1er et 2 novembre au gymnase du collège. En février, il y en aura un de basket et en avril un de volley. Un déjeuner-bénéfice figure aussi dans les plans.

Pour suivre les équipes des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles, abonnez-vous à leur page Facebook et à leur compte Instagram. Les hashtags pour en faire la promotion sont les #GoVoyageurs et #UnleashTheEagle.