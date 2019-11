Les Voyageurs en basket ouvrent leur saison dans la Vieille Capitale

Après les formations féminine et masculine de volleyball des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles qui ont ouvert leur saison il y a dix jours, c’est au tour de l’équipe des gars de basket d’amorcer son calendrier régulier.

Malgré la perte de quelques éléments clés de la dernière saison, l’entraîneur-chef de la formation septilienne ne baisse pas la mise sur les objectifs de la saison qui prend son envol cette fin de semaine.

« Je vise la même performance que l’an passé et je veux aller chercher une place pour les séries, c’est mon but ultime », a indiqué Denis Gagnon, nouvellement à la barre de l’équipe, après plusieurs saisons comme coach de formations du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles.

Nouvel entraîneur dit aussi nouveau style. Avec l’effectif qu’il a sous la main, Denis Gagnon délaissera la structure de l’an dernier qui était plus technique au profit de la vitesse.

« On aura un jeu ultra rapide. On voit déjà une progression depuis les premières pratiques en septembre. On va miser sur la rapidité autant en attaque que sur le retour vers la défensive. On a un noyau stable et homogène pour ça », avance celui qui sera secondé par Daniel Diouf.

Les Voyageurs entament leur saison dans la Vieille Capitale avec un affrontement samedi contre les Titans du Cégep Limoilou et le lendemain contre les Élans du Cégep Garneau. Ces deux formations font partie de celles que Denis Gagnon cible de très bon calibre.