Les véhicules lourds peuvent circuler de nouveau sur la 138

Terminés les avertissements en vigueur qui figuraient sur Québec 511 pour la route 138 sur la Côte-Nord depuis tôt ce matin. L’interdiction aux véhicules lourds de circuler, qui prévalait depuis tôt ce matin entre La Malbaie et Port-Cartier, a été levée.

C’est toutefois l’extrême est qui est touché présentement par les conditions météorologiques difficiles. Les tronçons de la 138 entre Rivière-Saint-Paul et Middle Bay et entre Middle Bay et Brador sont fermés à la circulation.