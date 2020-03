La météo joue les trouble-fêtes et force la Société des traversiers du Québec (STQ) à annuler les départs de 8 h et de 11 h du F.-A.-Gauthier pour le mercredi 4 mars entre la Côte-Nord (Baie-Comeau/Godbout et Matane). La STQ réévaluera la situation en matinée pour les départs de l’après-midi.