Les traversées de jeudi sont annulées entre Matane et la Côte-Nord

Les semaines se suivent et se ressemblent, malheureusement, à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Une fois de plus, des traversées sont annulées, celles de jeudi.

La Société des traversiers du Québec vient de confirmer que les vents violents anticipés pour demain forceront le CTMA Voyageur à demeurer à quai à Matane.

Le navire des Îles de la Madeleine est en service entre Matane et la Côte-Nord les jeudis, vendredis et samedis jusqu’au 27 avril, pour le transport lourd presque exclusivement. Or, il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que des annulations de traversées soient annoncées.

Le samedi 30 mars, le traversier a également dû déclarer forfait pour la journée en raison de conditions météo défavorables. Les horaires du vendredi 22 mars et du samedi 23 avaient été chamboulés par des annulations expliquées par des vents violents sur le fleuve.