Les travaux du nouveau dojo se chiffreront à 2,3 M $

Dans une séance du conseil municipal particulière de la Ville de Sept-Îles en raison de l’absence du public et des médias dans la salle de l’hôtel de ville, les élus ont autorisé les travaux de construction pour la conversion de l’ancienne piscine municipale en dojo.

Les travaux qui seront réalisés par le soumissionnaire retenu, Construction BLH, se chiffrent à 1, 9 millions de dollars, taxes applicables en sus.

Les sommes nécessaires aux travaux seront financées en grande partie par le programme de la taxe sur l’essence et contribution de Québec (TECQ) 2019-2023, soit 1,8 millions $. La balance provient du transfert des activités d’investissements (349 457 $) et du règlement parapluie 2018-392, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 6,3 millions de dollars pour la réalisation des travaux municipaux pour l’année 2018 (123 793 $).

« Une bonne nouvelle à travers nos choses moins plaisantes ces jours-ci. Ça fait longtemps que c’était attendu la question de l’ancienne piscine transformée en dojo », a mentionné le maire Réjean Porlier. « On est confiant d’avoir notre nouveau dojo à l’automne », a-t-il ajouté, pour parler de l’arrêt de trois semaines des travaux de construction.