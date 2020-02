Les travailleuses et les travailleurs de la Sépaq poursuivent leurs revendications

Les travailleuses et les travailleurs de la Sépaq y vont d’un autre moyen de pression pour relancer leurs négociations avec le gouvernement. Ils lancent une pétition en appui à leurs revendications.

Membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), les employés de la Sépaq voient en la pétition une façon de démontrer que la population du Québec tient à ses espaces naturels et qu’elle appuie le personnel qui les préserve.

Leurs conventions collectives sont échues depuis le 31 décembre 2018 et les négociations piétinent.

« Le gouvernement Legault demeure inflexible. Il n’offre même pas des augmentations suivant l’inflation, il ne garantit pas le maintien du pouvoir d’achat de nos membres qui sont de bas salariés occupant des emplois précaires! », déplore la présidente régionale du SFPQ, Céline Bonneau.

Avec la pétition, le SFPQ compte interpeller directement le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, afin qu’il presse le gouvernement de dénouer rapidement le conflit. Il en va pour les conditions de vie et de travail des employées et des employés de la Sépaq.

« Même si la Sépaq a de la difficulté à recruter et à maintenir la main-d’œuvre nécessaire pour remplir sa mission qui est de préserver les patrimoines naturel et culturel contre l’exploitation forestière, minière et hydroélectrique et de les faire découvrir à la population, elle ne fait rien pour améliorer les conditions de travail de ses employés. Elle justifie d’ailleurs son inaction en affirmant qu’elle a les mains liées par le Conseil du trésor, lequel ne veut pas déroger de son cadre financier », ajoute Mme Bonneau.

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et ses membres de la Sépaq pourraient avoir recours une fois de plus à la grève s’ils n’obtiennent pas une offre raisonnable de la part du gouvernement.

Pour signer la pétition sur le site de l’Assemblée nationale : https://bit.ly/2u0awAn.