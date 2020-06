Les tarifs pour les stationnements seront réduits dans les hôpitaux

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a confirmé que les nouveaux tarifs de stationnement s’appliqueront dans tous les hôpitaux du Québec à compter du 22 juin.

Les usagers pourront bénéficier d’une gratuité pour les deux premières heures de stationnement et d’un tarif maximal quotidien entre 7 $ et 10 $, selon les régions. Cette nouvelle tarification sera instaurée dans toutes les installations publiques du réseau de la santé et des services sociaux, incluant les CLSC.

« Aujourd’hui, nous concrétisons notre engagement électoral de réduire les tarifs de stationnement afin que les usagers puissent enfin bénéficier de tarifs plus abordables lorsqu’ils doivent recevoir des soins et des services de santé, a souligné Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux. Les écarts étaient importants d’une région à l’autre et il fallait rétablir cette situation. La tarification des stationnements ne devrait jamais être un frein pour recevoir des soins de santé. Nous savons que la population attendait cette nouvelle avec impatience, à juste titre, et notre gouvernement est fier de concrétiser cette promesse. »

D’autre part, les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) offriront un accès gratuit pour deux membres de la famille de chaque personne hébergée. Les stationnements qui sont actuellement gratuits pour tous les visiteurs le demeureront. « Le coût du stationnement ne devrait pas être une préoccupation lorsqu’on souhaite visiter ou prendre soin d’un proche hébergé en CHSLD, a commenté Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants. Grâce à ce changement, on vient enlever une barrière financière importante, ce qui contribuera à améliorer le maintien du lien familial et social entre les personnes hébergées en CHSLD et leur proche. »

Ajoutons que les usagers qui doivent fréquenter régulièrement un établissement pour recevoir des soins, comme des traitements de chimiothérapie ou de dialyse, bénéficieront de tarifs spéciaux. Ces tarifs qui sont déjà en vigueur dans certains établissements, seront dorénavant mis en place de façon uniforme dans l’ensemble du réseau de la santé.