Les syndicats CSQ poursuivent leurs actions face à la mauvaise foi du gouvernement

Les syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) de la région de la Côte-Nord continuent d’exprimer leur mécontentement face au gouvernement dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur convention collective. Comme action cette fois-ci : peindre leur logo de la négociation sur les bancs de neige des terrains des centres de services scolaires et des centres intégrés de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Le Syndicat de l’enseignement de la région du Fer (SERF-CSQ), le Syndicat des professionnelles et professionnels du Nord-Est du Québec (SPPNEQ-CSQ), le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), le Syndicat de l’enseignement de la Haute Côte-Nord (SEHCN-CSQ) et Syndicat des professionnelles et professionnels de la Haute-Côte Nord (SPPHCN-CSQ) figurent parmi les syndicats derrière cette action.

Ils tiennent une fois de plus à envoyer un message clair au premier ministre, François Legault, et à la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, comme quoi : En éducation et en santé, Faut que ça change maintenant!

Ils déplorent la mauvaise foi du gouvernement dans le cadre des négociations actuelles ainsi que le peu de progrès, faute de propositions sérieuses et concrètes de la part des porte-parole du gouvernement dans les discussions entre les parties alors qu’elles sont enclenchées depuis plusieurs mois déjà.

« Les conditions de travail de nos membres ne cessent de se détériorer et de s’alourdir depuis plusieurs années déjà, et cela a de sérieuses conséquences sur la rétention et l’attraction du personnel. Nos dirigeants politiques prétendent que l’éducation et la santé sont des priorités pour eux, mais, malheureusement, ces paroles ne se traduisent pas par des actions concrètes », constatent les porte-paroles syndicaux.

Les présidentes et les présidents des syndicats CSQ de la région pressent le gouvernement Legault de changer d’attitude et de profiter de la nécessité de relancer l’économie du Québec pour réinvestir en éducation et en santé.

« Les investissements dans nos réseaux publics améliorent les services à la population et contribuent également à la bonne santé de l’économie québécoise », assurent les leaders syndicaux.

Les syndicats CSQ de la région pourraient intensifier leur mobilisation et leurs actions pour obliger le gouvernement caquiste à assumer ses responsabilités et à améliorer les conditions de travail dans le secteur public.

« On a les mandats pour la grève. Il faut que ça bouge aux tables parce que ça pourrait arriver », a mentionné la présidente du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer-CSQ, Monica Chiasson