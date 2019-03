Les six finalistes des Dragons Sept-Rivières sont connus

Le concours entrepreneurial Les Dragons Sept-Rivières a dévoilé ses finalistes récemment. La tâche sera ardue encore une fois cette année pour le jury qui devra choisir un gagnant parmi des projets variés et innovants.

La finale des Dragons Sept-Rivières approche à grands pas. Pour l’édition 2019, six finalistes tenteront de convaincre les Dragons avec leurs projets.

Caroline Lajoie-Jempson, alias «Tante Caroline», présentera Éducaro, des ateliers pédagogiques à la carte pour les écoles. Son projet consiste en du contenu éducatif virtuel qui pourra être livré aux étudiants par du personnel non enseignant. Une façon de combler le manque de main-d’œuvre dans les écoles.

Josyane et Sophie Lizotte, de Port-Cartier, font quant à elles la promotion du «slow living». Avec leur projet «Les Essences et Elles», les deux sœurs proposent une gamme de produits d’huiles essentielles, de parfums d’ambiance et de divers autres produits comme des sels de bain et du savon moussant.

Micael Landry veut quant à lui mettre sur pied «Les Terres Boréales». En mettant à profit la permaculture, il souhaite établir une production de camerises et de divers autres fruits et légumes. Il envisage également la production d’œufs frais.

Pier-Ann Conollly veut pour sa part étendre la saison du Thaizone à Sept-Îles. Elle veut en effet racheter le camion mobile de la franchise et en faire une propriété nord-côtière.

Avec «Vapro», Raphaël Hounsell et Valérie Lévesque proposent un système de lavage de voiture par vapeur. Une initiative qui fait passer la consommation d’eau pour le nettoyage d’une voiture de 300 à 5 litres.

Finalement, les organisateurs du Festi-GrÎles, le festival de barbecue qui aura lieu cet été au Vieux-Poste, se sont aussi inscrits au concours.

Lors de la grande finale, chaque promoteur aura de trois à cinq minutes pour présenter son projet d’affaires et sera ensuite questionné par les Dragons. Cette année, c’est 15 000$ en prix qui seront remis le 21 mars prochain. Le grand prix totalise à lui seul 6 000$ dollars en argent et services.