Les saumons seront mis à l’eau le 18 juin

L’école Gamache, comme l’école Du Boisé, a participé au programme histoire de saumon, développé par la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA).

Histoire de saumon a pour objectif de sensibiliser les élèves aux écosystèmes aquatiques et à leur fonctionnement en les familiarisant avec le cycle de vie du saumon atlantique, son écologie et les menaces qui pèsent sur l’espèce. Pas moins de 200 œufs de saumon avaient été déposés dans un aquarium, installé dans une classe de cinquième année de l’école Gamache à Sept-Îles en février dernier. L’aquarium avait été installé dans la classe de Fannie Godbout.

Les élèves ont ainsi pu observer les œufs de saumon et leur éclosion. Mais avec l’arrivée de la crise et la fermeture des écoles, le bon déroulement du programme a été affecté. Une employée de l’école a donc assuré le suivi pour la santé des saumons. Les élèves ont tout de même pu suivre leur développement à distance puisque leur enseignante leur a fait parvenir des vidéos.

Pour rappel, aucune école de Sept-Îles n’avait participé à Histoire de saumon depuis 2013.

Le 18 juin prochain, ces petits saumons vont enfin être relâchés dans la rivière Moisie, a annoncé l’organisme de bassins versants Duplessis. Celui-ci est un organisme à but non lucratif mandaté par le Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec pour « mettre en œuvre la gestion intégrée de l’eau de bassin versant sur son territoire qui s’étend de Baie-Trinité jusqu’à Blanc-Sablon, en passant par Fermont.