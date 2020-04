Les responsables de dek hockey à Sept-Îles gardent espoir

Rien n’est encore joué pour les activités sportives pour l’été 2020 face aux directives liées à la pandémie de la COVID-19, particulièrement pour les mesures de distanciation sociale et d’hygiène. Marc Thériault et son fils Louis-Mathieu continuent de travailler sur leur projet de dek hockey à Sept-Îles pour un début de saison espéré à la fin juin, tout en suivant de près le dossier de la crise actuelle.

Signe que leur projet progresse, les deux promoteurs ont dévoilé les plans de ce qu’aura l’air leur site, à l’entrée de la ville, en face de la GRC. Les inscriptions pour la première saison sont toujours possible via le www.dekseptiles.com. Vous pouvez aussi obtenir plus de renseignements au www.facebook.com/dekseptiles/.