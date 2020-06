La pandémie de la COVID-19 et la fin des cours en classe pour les élèves du secondaire n’allaient pas empêcher la direction et le personnel de l’école Manikoutai de tenir sa « Soirée des Maniks ».

À défaut du traditionnel gala visant à souligner la constance, la persévérance et l’excellence des élèves de secondaire 4 et 5 les plus méritants, ainsi que les coups de cœur au niveau sportif, culturel et autres volets, c’est en livraison à domicile que l’événement se déroule.

Depuis ce matin du 10 juin, des membres de la direction et du personnel, à bord d’un autobus jaune, sillonnent les rues de Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam pour aller remettre à quelque cinquante élèves leurs récompenses, une bourse et un trophée.

La directrice de l’école Manikoutai apprécie la générosité des commanditaires qui permettent la remise de 6 000 $ en bourse pour l’occasion. « Les gens ont été généreux. Je suis surprise dans le contexte actuel », a souligné Mme Lise Madore.