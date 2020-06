Les ranchs ont souffert en raison de la pandémie

Haras et ranchs ont subi la crise de plein fouet avec le confinement. Toutes les activités ont dû être arrêtées pendant plus de deux mois. Mais l’activité repart enfin complètement cette semaine.

Les propriétaires de ranchs et de haras sont des indépendants donc ils sont très peu concernés par les aides du gouvernement. Alors que l’équitation est un des sports où la distanciation physique est le plus facile à respecter, ils ont dû arrêter leurs activités avec toutes les pertes et toutes les décisions que cela implique.

Au ranch des Daltons de Sept-Îles, la période a été dure, à tel point que la propriétaire, Sabrina Gravel, a dû se résoudre à vendre cinq de ses chevaux. Heureusement ce sont des habitués du ranch qui les ont achetés, ils restent donc sur place, mais «c’est un crève-cœur. Il nous reste donc onze chevaux pour faire la saison», confie-t-elle.

Au début de la pandémie, il a fallu tout arrêter d’un seul coup. «Nous avons perdu trois mois de cours et, en plus, le mois de mars est d’habitude le mois où nous avons tous nos contrats à l’extérieur. Rien n’a été possible cette année.»

Même les propriétaires de chevaux en pension au ranch se sont retrouvés dans l’impossibilité de venir voir leur animal, seules les équipes du ranch pouvaient s’occuper des chevaux, leur donner à manger, les longer pour leur permettre de faire un peu d’exercice. « Nous avons mis en place des équipes de gestion pour être sûrs que si quelqu’un tombait malade, on puisse s’occuper des chevaux comme il se doit. Mais chacun avait une tâche assignée afin que les mesures de sécurité soient respectées », précise Sabrina Gravel. Depuis le 1er mai, les propriétaires ont pu, enfin, revenir s’occuper de leurs chevaux.

« Les chevaux s’ennuyaient des enfants. Lorsqu’ils ont pu revenir au ranch, les animaux les collaient, trop heureux de les retrouver. Ils nous ignoraient complètement », confie la propriétaire. La monte libre a été autorisée le 20 mai et les balades et cours peuvent enfin reprendre.

Des consignes à respecter

Les adeptes de l’équitation que ce soit pour les balades ou les cours vont devoir s’adapter et respecter certaines règles. Le port du masque est plus que recommandé, pas lorsque vous montez, mais lorsque vous devez vous occuper du cheval.

Le respect des deux mètres de distanciation n’est bien entendu pas une option. Il faut vous désinfecter les mains même si c’est juste pour flatter l’animal.

« De plus, nous allons désinfecter les chevaux aux endroits où ils auront été touchés par les cavaliers. Il faut que les gens y mettent de la bonne volonté. L’équitation est un des sports où le respect de la distanciation est déjà existant. »

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le gouvernement a annoncé que les camps de jour pourraient tourner à plein régime.