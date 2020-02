Les Rafales repartent du Havre avec les deux titres du Tournoi de la Minganie

Les deux bannières du 38e Tournoi de hockey de la Minganie, pour les équipes de la catégorie atome, ont pris la direction de Sept-Îles dimanche en conclusion de la compétition qui s’était amorcée le 13 février.

Championne du Tournoi Fer-O en janvier, la formation des Rafales de Sept-Îles atome A a enlevé les honneurs d’un deuxième tournoi en 2020. Cette deuxième conquête s’est faite au Tournoi de la Minganie, avec une victoire de 6-1 en finale sur les Vikings de Baie-Comeau. En demi-finale, les gagnants avaient eu raison des Macareux de Havre-Saint-Pierre, 3-2, le club qu’ils avaient battu au duel ultime à Sept-Îles trois semaines plus tôt.

Battue en finale de leur tournoi à la fin janvier, l’équipe 1 des Rafales s’est rachetée cette fois en Minganie, triomphant avec une victoire de 2-0 au dernier match sur les Prédateurs-1 de la Haute-Côte-Nord.

« Ç’a été un très beau tournoi, des matchs très serrés tout au long de la fin de semaine, tant dans le B que dans le A, et plusieurs fusillades et prolongations lors des parties éliminatoires. Il y a eu beaucoup de monde à l’aréna durant le tournoi, plus que l’an passé », a souligné Luc Picard, coordonnateur du 38e Tournoi de la Minganie et président de l’Association du hockey amateur de Havre-Saint-Pierre.

Honneurs du 38e Tournoi de la Minganie

Atome B

Joueur offensif : Uatnaniss Jourdain Gabriel (Rafale-1 de Sept-Îles)

Joueur défensif : Philippe Dufour (Prédateurs-1 de la Haute-Côte-Nord)

Atome A

Joueur offensif : Noah Boucher (Rafales de Sept-Îles)

Joueur défensif : Estevan Bezeau (Rafales de Sept-Îles)

Trophée Pier-Luc Boudreau (esprit sportif) : Amélie Métivier (Macareux de Havre-Saint-Pierre atome A/Les Nord-Côtières atome B)

Joueur du tournoi (toutes catégories confondues : Estevan Bezeau (Rafales de Sept-Îles atome A)

Équipe la plus discipline : Prédateurs-1 de la Haute-Côte-Nord atome B