Les prix du CALQ bondissent à 10 000 $

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) modifie son programme de prix régionaux. Bourse bonifiée, changement de nom et plus grande souplesse et accessibilité sont au menu.

Connus dorénavant du nom Artiste de l’année en région, les prix seront assortis d’un montant de 10 000 $ plutôt que les 5 000 $ attribués actuellement. Cette augmentation vise à améliorer les conditions de pratique des artistes professionnels tout en démontrant l’importance accordée par le conseil au développement artistique régional.

Le prix Artiste de l’année succède au prix Créateur ou Créatrice de l’année ou Oeuvre de l’année remis au choix depuis 1994 par le CALQ en collaboration avec les conseils régionaux de la culture, en l’occurrence Culture Côte-Nord chez nous. De nouveaux critères de sélection et conditions d’admissibilité ont été mis en place « afin d’optimiser la portée du prix et de favoriser une plus grande ouverture », précise-t-on dans un communiqué.

Fait à noter, le CALQ s’associe à La Fabrique culturelle de Télé-Québec pour favoriser le rayonnement des lauréats.

Richard Ferron

Le Prix du CALQ 2018 – Œuvre de l’année en Côte-Nord a été attribué, en mai, à l’artiste en arts visuels Richard Ferron pour son projet Empreintes d’ici.

Culture Côte-Nord profitera de son assemblée générale annuelle, qui se tiendra ce dimanche 6 octobre à Baie-Comeau, pour procéder à la remise officielle du prix.