Le grand jour approche pour la Grande Guignolée des médias

À l’approche des Fêtes, le Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) récidivera avec la Grande guignolée des médias (GGM), le 5 décembre de 7 h à 17 h. Ce jour-là, des bénévoles seront présents à diverses intersections pour récolter des dons en argent ou en denrées non périssables qui seront redistribués aux personnes démunies.

L’an dernier, cette activité importante de financement pour le CASI lui avait permis de récolter pas moins de 119 659$. Il est important de souligner que ceci constituait un montant record. Loin de s’attendre à en récolter autant en 2019, le comité organisateur de la GGM s’est fixé un objectif de 85 000$. D’ici Noël, on estime qu’environ 400 paniers alimentaires seront distribués.

À Sept-Îles, les différents points de collecte sont Napoléon/Évangéline, Giasson/Smith, Arnaud/Père-Divet, Laure/Papineau. À cela s’en ajoutent un à Uashat au coin de De Quen/boul. des Montagnais et un autre à la sortie des employés de l’Aluminerie Alouette. Pour une première fois, la gestion des dons et des bénévoles à cet endroit est assurée par des représentants de cette grande entreprise.

Les partenaires de cette GGM sont la pharmacie Jean Coutu, le groupe Loblaws, Via Capitale, la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles, le Port de Sept-Îles, la Caisse Desjardins des Ressources naturelles, la SPCA Côte-Nord, l’église St-Joseph, Le Nord-Côtier, Radio-Canada, TVA, Télé-Québec, NousTV, CKAU et Arsenal Media.

Depuis maintenant trois ans, les personnes intéressées peuvent faire des dons en ligne au www.comptoiralimentaireseptiles.com. À cet endroit, il est également possible de savoir comment ces sous sont redistribués et de faire part de votre intérêt à offrir de votre temps à titre de bénévole lors de cette journée de solidarité à l’endroit des plus démunis.

Avec un chiffre d’affaires de 850 000$, le CASI redistribue plus de 600 000$ de ce montant en dons alimentaires. Au cours de la dernière année, il est venu en aide à 2 400 personnes, ce qui représente environ 10% de la population de Sept-Îles. Il est opérationnel 12 mois par année et les besoins sont constants. En moyenne, ce sont 130 dépannages chaque mois.