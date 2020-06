La terrasse de votre restaurant préféré est pleine et vous tenez à déguster le repas que vous aviez en tête avec une consommation d’alcool? Vous voulez profiter du décor enchanteur de la promenade et de la mer? Rien de plus simple! Profitez de la terrasse urbaine aménagée au Vieux-Quai de Sept-Îles, une façon d’encourager les restaurateurs locaux qui offrent le service pour emporter.

Cette idée de terrasse urbaine à Sept-Îles, elle est de Mike Ouellet et Marie-Ève Duguay, une idée lancée à Drummondville il y a quelques semaines.

Les 26 et 27 juin, ainsi que les 3 et 4 juillet, entre 11h et 20h, il sera possible de manger un repas des restaurateurs locaux et d’y consommer leur alcool dans la section aménagée au Vieux-Quai.

« On veut donner de la vie au Vieux-Quai. On est content. Si ça se passe bien, on pourra les 10 et 11 juillet, et pour le reste de l’été », avance Marie-Ève.

De son côté, Mike Ouellet aimerait bien voir le projet récurent et que l’idée chemine vers une fête de l’ouverture des terrasses chaque été, dans la rue, sur Père-Divet, entre Arnaud et Brochu.

« On aurait aimé que ce soit avant que les restaurants rouvrent pour les aider. On espère que les gens vont bien se comporter », mentionne-t-il.

Pour en savoir plus sur la terrasse urbaine et les mesures en place, cliquez ICI.