Les pharmaciens de Sept-Îles prêts pour la vaccination COVID-19

La vaccination contre la COVID-19 devrait bientôt être proposée dans les pharmacies de la Côte-Nord. À Sept-Îles, les pharmaciens sont prêts et ont hâte de pouvoir s’impliquer.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé il y a deux semaines que les pharmacies allaient pouvoir apporter leur pierre à l’édifice dans le cadre de la lutte contre la COVID. Pour Montréal, les gens peuvent commencer à prendre leur rendez-vous dès aujourd’hui, lundi 15 mars.

Le service devrait ensuite être déployé dans les pharmacies du Québec mais personne n’a encore de date. Il faudra patienter un peu pour que cela soit possible sur la Côte-Nord.

Que ce soit Accès Pharma (Walmart) ou Pharmaprix de Sept-Îles, les équipes sont prêtes à répondre à la demande. «En ce qui me concerne, je vaccine déjà les clients pour la grippe ou autre. J’ai aussi une autre technicienne qui est infirmière et un autre pharmacien qui le peuvent aussi», précise Adam El Bouhssini de Pharmaprix. «Ce sera au ministre de nous dire quand nous pouvons commencer. Nous avons dû suivre une formation spécifique et nous sommes prêts. C’est une fierté pour nous de pouvoir jouer un rôle important.»

Même constat à Accès Pharma, plusieurs techniciens sont formés pour la vaccination puisqu’en temps normal ils dispensent ceux contre la grippe, le zona… Mirella Faubert a déjà suivi la formation nécessaire à la vaccination contre la COVID-19 et les autres employés vont la suivre à distance sous peu. «Nous sommes prêts. Lorsque ce sera le moment, nous souhaitons vacciner 10 à 30 personnes par jour, car une fiole est bonne pour 10 vaccins et se conserve 6 heures», précise-t-elle. «Nous sommes très heureux de pouvoir faire notre part.»

Ce sera le vaccin de chez Moderna qui sera administré dans les pharmacies, car il est le moins compliqué à conserver. Après réception, il peut se conserver un mois au frigidaire. Cette vaccination se fera sur rendez-vous en passant par le site du gouvernement.

Le CISSS (Centre intégré de santé et des services sociaux) est toujours en attente des détails pour cette vaccination en pharmacie. Il n’y a aucune obligation pour les pharmacies de participer à ce mouvement.

Ce sera une démarche volontaire. Le ministère est en train de préparer le déploiement du service et c’est lui qui établira les besoins en fonction de l’avancement de la vaccination dans chaque région.