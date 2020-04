Les pêcheurs de crabe de la zone 16 iront finalement en mer dès le 22 avril

Ça y est! Les pêcheurs de crabe de la zone 16 (Moyenne-Côte-Nord) pourront enfin se lancer en mer et rapporter ce crustacé tant attendu par la population. Leur saison s’amorcera le 22 avril, après quelques reports et incertitudes.

Tout était en place pour l’ouverture le 1er avril, mais les glaces sont venues brouiller les cartes. Par la suite, les pêcheurs de la zone 16 « se sont faits couper l’herbe sous le pied » pour un début de saison le 13 avril par le préfet de la MRC de la Minganie, Luc Noël, face à la situation de la COVID-19, aux dires de Magella Gallant.

Il a demandé que la saison soit retardé sans soumettre de date, sans consulter tous les pêcheurs, et le ministère des Pêches et Océans avait tranché en sa faveur.

Des discussions entre les élus, un médecin de la santé publique et des pêcheurs avaient alors eu lieu. Un comité de travail a été formé et des rencontres tenues lors de la fin de semaine de Pâques ont permis de convaincre le préfet de l’ouverture de la pêche le 22 avril, ce qui a été confirmé ce matin (17 avril).

« Le médecin présent a été rassurant. Les devoirs avaient été faits, tout le monde était prêt et il y avait les mesures en place pour les usines, au débarquement sur les quais et pour les pêcheurs. »

Les pêcheurs pourront donc se lancer mercredi prochain avec leur bateau. « On a bien hâte, en espérant que la météo sera clémente. On commence à embarquer les cages cet après-midi (vendredi) », se réjouit M. Gallant, qui craignait un début tardif. « Plus on débute tard, plus c’est difficile atteindre les quotas avant la mue du crabe. »

Prix

Magella Gallant s’attend à ce que le prix à la livre soit conservateur en ce début de saison. Il est autour de 3 $ la livre au débarquement.

« Le peu de crabe qui s’est vendu jusqu’à maintenant s’est très bien vendu. Le prix dans les poissonneries est sensiblement le même que l’an passé, et les propriétaires d’usines sont rassurants. Quand la zone 12 va commencer sa pêche, on en saura plus sur le prix. On va laisser la poussière retomber. Advienne que pourra pour le prix, mais on est confiant qu’il va monter pour nous », conclut le pêcheur nord-côtier.