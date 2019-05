Les orignaux prennent la route

Avec l’arrivée du printemps, la grande faune recommence à être observée plus fréquemment sur les routes de la Côte-Nord.

Le ministère des Transport du Québec (MTQ) a diffusé un communiqué au début du mois avertissant d’une présence accrue d’orignaux dans certains secteurs de la Côte-Nord. Des utilisateurs des réseaux sociaux rapportent de leur côté avec vu des orignaux entre Sept-Îles et Port-Cartier.

Selon Caroline Rondeau, conseillère en communications au MTQ, la prudence s’impose malgré qu’on ne rapporte pas plus d’orignaux ce printemps que lors des années précédentes. La grande faune devrait se faire encore plus présente lors des chaleurs d’été et lors du rut d’automne.

Le MTQ conseille entre autres de respecter les limites de vitesse et de redoubler de prudence à l’aube, au crépuscule et la nuit.

«Le ministère fait du débroussaillage préventif pour améliorer la visibilité en bordure de route et, lorsque nécessaire, installe des panneaux à messages variables en bordure de route pour avertir de la présence possible de cervidés», indique Mme Rondeau.