Les Olympiades Sportives de l’Atanukan attirent son lot de participants

Quelque 90 personnes ont démontré leur polyvalence athlétique les 4 et 5 octobre dans le cadre des Olympiades Sportives au profit de l’Atanukan de l’école Manikanetish de Uashat. Pour une bonne partie des participants, certains sports leur étaient peu familiers, du moins côté pratique.

Si le volleyball, le basketball et le hockey-cosom n’avaient certainement pas besoin de présentation, pour les autres disciplines au programme des Olympiades, le handball, le tchoukball et le mousse-ball, des explications s’imposaient assurément.

« Félicitations à tous pour votre participation, j’ai eu beaucoup de plaisir à vous voir aller au mousse-ball en tout cas», a livré comme commentaire, Yannick Bouchard, maître d’œuvre de l’événement.

Trois équipes ont été sacrées championnes, chez les hommes, celle de Un 5 cenne pour 2 1$ (James Cormier Monger, Daniel Diouf, Patrick Dinucci, Guillaume Hardy et Yanick Bouchard), chez les femmes Compétition, les Ciseaux (Catherine Arsenault, Catherine Gilbert St-Germain, Marie-Ève Duguay, Marie-Soleil Distefano, Marie-Pier Côté et Alexia Trottier) et, chez les femmes Participation, LGD (Naomie Gagnon, Marie Lesage, Stella Gough, Élyse Gagnon et Julie Delarosbil).

Yannick Bouchard (pas celui de l’équipe gagnante!) est déjà en cogitation pour les prochaines Olympiades au profit des équipes sportives de l’Atanukan.

« Nous sommes déjà en réflexion du concept pour la prochaine édition. Il y a toujours place à l’amélioration afin d’augmenter la popularité de l’événement », a-t-il indiqué, attendant les commentaires positifs et constructifs.

C’est le volleyball qui viendra en aide à l’Atanukan dans les semaines à venir. Un tournoi de financement se jouera du 25 au 27 octobre au gymnase de l’école Manikanetish. Les équipes peuvent s’inscrire dans les différentes classes proposées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l’événement Facebook « Tournoi de volleyball – Invitation Atanukan 2019 (6e édition) ».