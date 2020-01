Les Nord-Côtiers affronteront les As de Québec à Forestville

Les Nord-Côtiers pee-wee AAA Relève et bantam AAA Relève de la Ligue de hockey d’Excellence du Québec (LHEQ) affronteront affronteront les As de Québec à l’aréna de Forestville les 1er et 2 février.

Les petits et les grands sont invités à venir les voir performer le samedi à 16 h et le dimanche à 10 h pour les pee-wee ainsi que le samedi à 17 h 30 et le dimanche à 11 h 30 pour les bantam.

L’équipe qui est composée de joueurs de Havre-Saint-Pierre à Pessamit est actuellement 16e au classement de la LHEQ dans le pee-wee sur 26 équipes et 25e dans le bantam sur 27 équipes. Quant aux As de Québec, ils prennent respectivement le huitième et le septième rang.

Momentum

Les Nord-Côtiers pee-wee AAA Relève surferont peut-être sur leur gloire du 56e Tournoi provincial de hockey pee-wee de Jonquière lors duquel ils ont décroché un premier titre en 2020. L’équipe a remporté les grands honneurs dans sa division, repartant ainsi avec la médaille d’or au cou.