Les Miss-Îles triomphent deux fois au Tournoi de Lévis

La saison des tournois est lancée pour les équipes de l’Association de ringuette de Sept-Îles. Cinq de ses formations des Miss-Îles ont pris la route jeudi dernier pour le Tournoi de Lévis des 15, 16 et 17 novembre. Les benjamines B et les juniors B ramènent à la maison les grands honneurs de leur catégorie.

Parfaites en ronde préliminaire, les joueuses septiliennes dans le benjamin B ont enchaîné en finale avec un triomphe de 5-3 contre la formation de Bellechasse.

Avec le même parcours pour les premiers matchs, les Miss-Îles du junior B ont aussi décroché la bannière remise aux championnes, signant un gain de 3-2 en finale, dans un duel intense, face à Sainte-Julie.

Les trois autres équipes septiliennes n’ont pas été en mesure de trouver place en finale, les atomes B terminant leur ronde préliminaire avec deux victoires et une défaite, les cadettes B avec un gain, un revers et une nulle et les cadettes A avec trois parties perdues, dont deux par la marge d’un seul but.

« C’est un beau tournoi. Les équipes ont travaillé fort et c’est un début de saison prometteur pour notre association », résume Lisa-Marie Gallant, vice-présidente, et aussi membre du personnel d’entraîneurs de la formation junior B.

La prochaine compétition pour les équipes de l’Association de ringuette de Sept-Îles sera locale avec la présentation de son Tournoi Bout’Souffle du 6 au 12 janvier 2020. Après quoi, c’est le Tournoi de Saint-Hubert pour les huit équipes des Miss-Îles, du moustique à l’intermédiaire.