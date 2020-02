Les Miss-Îles décrochent six titres au Tournoi des Intrépides

L’Association de ringuette de Sept-Îles devra trouver de la place dans ses locaux. Ses équipes se sont montrées gourmandes lors du 32e Tournoi des Intrépides à St-Bruno du 31 janvier au 2 février, remportant pas moins de six bannières.

Toutes les formations des Miss-Îles présentes en finale sont sorties gagnantes. Deux ont triomphé face à leurs hôtes, les Intrépides. Dans le novice C, les Septiliennes ont été convaincantes, disposant de leurs rivales 7-0. Pour l’Intermédiaire B, un retard de 3-1 après une période s’est transformé en une victoire de 7-3.

Les joueuses atome B ont aussi été sans équivoque, défaisant les Faucons de St-Hubert par la marque de 8-1. Dans le junior B, les Miss-Îles ont eu raison des filles d’Ottawa par un pointage de 6-2.

Les résultats sont plus serrés pour les deux autres conquêtes. Les benjamines B ont remporté leur finale 5-3 contre Repentigny et les cadettes B par la marque de 3-2 sur Gatineau.

Seule la formation cadette A de Sept-Îles n’était pas des finales du 32e Tournoi des Intrépides. Quant aux joueuses du moustique, il ne s’agissait pour elles que de matchs de participation.

Le prochain tournoi pour l’Association de ringuette de Sept-Îles sera les Championnats provinciaux pour ses équipes atome A, benjamine B, junior B. cadette A et B ainsi qu’intermédiaire B à la fin mars dans la région de Québec, à Lévis et à Sainte-Marie selon les catégories.

Résultats des équipes des Miss-Îles de Sept-Îles

Novice C

9-7 vs Intrépides de St-Bruno

8-1 vs Comètes de Longueuil

9-2 vs Comètes de Longueuil

8-1 vs Intrépides de St-Bruno

Finale Or – 7-0 vs Intrépides de St-Bruno

Atome B

9-5 vs Intrépides de St-Bruno

8-4 vs Faucons de St-Hubert

12-7 vs Attak de St-Eustache

Finale Or – 8-1 vs Faucons de St-Hubert

Benjamine B

7-1 vs Colibris de Lévis

9-3 vs Intrépides de St-Hubert

7-0 vs Saint-Hyacinthe

Demi-finale – 3-2 (tirs de barrage) vs Francheville

Finale Or – 5-3 vs Huskies de Repentigny

Junior B

3-5 vs Intrépides de St-Bruno

6-1 vs Stroz d’Ottawa

3-3 vs Faucon de St-Hubert

7-0 vs Power de Ste-Claire

Finale Or – 6-2 vs Stroz d’Ottawa

Cadette B

3-3 vs Comètes de Longueuil

3-3 vs Vortex Boyer de Gatineau

8-2 vs Rapides de La Capitale

Finale Or – 4-2 vs Vortex Boyer de Gatineau

Cadette A

4-6 vs Intrépides de St-Bruno

1-7 vs Avalanches de Ste-Julie

3-3 vs Huskies de Repentigny

4-4 vs Vallée-du-Richelieu (VDR)

Intermédiaire B

8-1 vs Intrépides-2 de St-Bruno

4-2 vs Intrépides-1 de St-Bruno

6-4 vs Faucons de St-Hubert

Finale Or – 7-3 vs Intrépides-1 de St-Bruno

Moustique : Matchs de participation