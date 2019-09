Les Métallos appuient Marilène Gill dans Manicouagan

Le syndicat des Métallos a annoncé lundi matin qu’ils appuient la candidate bloquiste, Marilène Gill. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, était présent pour l’occasion.

Entouré de huit présidents de sections locales, le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, a souligné la collaboration exceptionnelle de la députée de Manicouagan. « Marilène Gill a porté la voix des travailleurs de la Côte-Nord à Ottawa de manière exemplaire. Elle véhicule des valeurs qui nous ressemblent, cohérentes avec l’engagement syndical, mais aussi l’engagement communautaire et les principes de développement régional », a-t-il souligné.

M. Lapierre a rappelé les efforts déployés par la députée sortante dans le dossier de la protection des retraites et des assurances en cas de faillite. Mme Gill avait déposé le projet de loi C-372 en 2017.

« C’est un honneur et une fierté de recevoir un appui comme celui-là. C’est une fierté d’avoir pu déposer, au sein du Bloc québécois, un projet de loi comme celui-là qui vient des gens. Je représente des gens et ce sont les gens qui me demandent de défendre leurs causes, leurs valeurs, leurs projets. C’est une fierté, car ça vient de la population. Sachez que c’est le temps imparti qui a fait en sorte que le projet de loi n’a pas été adopté. Mais ce n’est que partie remise », a déclaré Mme Gill.

Appel aux syndicats

De son côté, le chef du Bloc a lancé un appel aux travailleurs et aux syndicats. « Je suis ici pour construire, construire une relation, quelque chose de durable. Une des erreurs du mouvement souverainiste, et dans une certaine mesure, du mouvement des travailleurs dans un sens très large, c’est qu’il y a eu un éloignement entre nous. Quand le mouvement syndical et le mouvement souverainiste collaborent, le Québec au complet gagne. Quand les travailleurs se reconnaissent à l’intérieur des parti politiques dont les valeurs sont foncièrement sociales-démocrates, le Québec gagne », a affirmé M. Blanchet.

« Considérez ceci, nous serons peut-être ceux qui trancheront les débats à Ottawa. On sera peut-être assez de monde, pi les autres pas assez, pour que le gouvernement soit obligé de passer par le Bloc. Imaginez ce que ça peut représenter pour les travailleurs du Québec comme gain potentiel », a conclu M. Blanchet.