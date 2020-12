Les membres de la famille Lelutin toujours en cavale

Après avoir semé la pagaille à différents endroits de Port-Cartier, notamment à la mairie, dans les écoles, dans les centres de la petite enfance, à la Caisse Desjardins et à la piscine du Complexe récréatif et culturel, Maturin, Firmin, Augustin, Antonin, Picotin, Perlin, Pinpin, Capucin, Zéphirin et Cantin s’apprêtent à récidiver. On suspecte que le 13 décembre ils s’en donneront à cœur joie dans les sentiers de la Taïga.

Il faudra cependant que la population port-cartoise reste prudente d’ici là, car les membres de la famille Lelutin n’auraient pas dit leur dernier mot avant le rendez-vous du 13 décembre alors qu’ils se réuniront autour d’un feu de joie, guimauve au bout du bâton. Ils pourraient même avoir un complice de plus!

Ce n’est pas n’importe qui qui pourra se lancer à leur recherche lors de la battue dans les sentiers de la Taïga. Vous devez vous inscrire entre le 2 et le 9 décembre, en ligne via le lien disponible sur la page Facebook de la Ville de Port-Cartier ou son site www.villeport-cartier.com.

Pour souligner ce «cherche et trouve», des chèques-cadeaux d’une valeur de 25$ chacun chez des commerçants de Port-Cartier, prix offerts par Desjardins, seront tirés au hasard parmi les participants.