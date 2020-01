Les médias sociaux peuvent mener à un trouble alimentaire

Chaque année, Éki-Lib Santé Côte-Nord participe activement à la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Le thème de l’édition 2020, Ne laissez pas le contenu des médias sociaux influencer sur votre poids – l’obsession du poids peut mener à un trouble alimentaire, qui aura lieu du 1er au 7 février, demeure tout à fait d’actualité. En effet, il permet d’aborder de front un sujet encore tabou.

Personne ne sera surpris d’apprendre qu’on accorde beaucoup trop d’importance à l’apparence physique sur les médias sociaux. « On valorise la minceur, les régimes. C’est comme si perdre du poids était la chose la plus extraordinaire sur terre. C’est une pression malsaine qu’on exerce là sur les gens », indique la présidente d’Éki-Lib Santé Côte-Nord, Linda Belzil.

Malheureusement, ce discours alimente un idéal de beauté qui n’a rien de sain. « On est toujours soucieux de bien paraître. L’image corporelle prend tellement de place », enchaîne-t-elle. « Si l’on ne correspond pas à la majorité, on se sent coupable. On cherche à ressembler à des modèles inatteignables, très souvent retouchés à l’aide de logiciels. »

De lourdes conséquences

Chez certaines personnes qui ont une faible estime d’elle-même, ceci peut devenir une véritable obsession. « On en vient alors à vouloir contrôler son poids par l’alimentation et l’activité physique. Il faut se demander pourquoi on en vient à douter de notre propre jugement, à croire que l’on doit correspondre à une image précise. À l’adolescence, les conséquences sont parfois lourdes », explique Mme Belzil.

Un trouble alimentaire se vit très souvent en cachette puisque les personnes atteintes n’en sont pas fières. « Une semaine de sensibilisation comme celle-là leur permet de savoir qu’elles ne sont pas seules. Je suis guérie de mon trouble alimentaire depuis deux ans », confie-t-elle. « Il m’arrive d’avoir des rages. Je m’oriente alors vers la méditation. »

Par-dessus tout, la présidente d’Éki-Lib Santé Côte-Nord invite les gens à faire preuve d’un jugement aiguisé. Elle ajoute que la publicité ne saura jamais ce qui est le mieux pour eux et espère qu’ils ne se laisseront pas influencer par le contenu des médias sociaux. Elle demeure convaincue qu’il est malsain de chercher l’approbation des autres à tout prix.

Conférences et ateliers proposés

Anorexie, boulimie : l’organisme Eki-Lib Santé peut vous aider à voir les choses autrement

3 février à 19 h

Place à la pleine conscience pour voir les troubles alimentaires

4 février à 19 h

Avec amour pour moi

5 février à 19 h

Manger en pleine conscience

6 février à 19 h

5 à 7 : conférence Guérir d’un trouble alimentaire

7 février à 17 h

Lieu des activités : 690, boulevard Laure, local 112.1

Il est recommandé de s’inscrire à l’avance : 418 968-3960