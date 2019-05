Les karatékas de l’Institut Shotokan enchaînent les performances

Une semaine après une participation au Championnat canadien à Calgary, des jeunes de l’Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles se trouvait une fois de plus en compétition, prenant part ce week-end à l’Open International de Montréal.

Lucie Boudreault, Émilie Coulombe et Éli Lancup ont enchaîné sur leurs belles performances en Alberta. Boudreault a décroché l’or en kata et en combat. Coulombe s’est emparé du titre en combat et du bronze en kata. Pour Lancup, résultat inverse avec l’or en kata et le bronze en combat.

Pour une première fois à ce niveau, Maxime Lebel s’est illustré avec une médaille de bronze pour les deux épreuves alors qu’Ayden Turbis a gagné l’argent en kata et le bronze en combat. C’était aussi les débuts pour Samuel Girard et Marie-Ève Bugeau sur le circuit de compétitions de Karaté Québec.