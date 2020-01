Les judokas septiliens montent cinq fois sur le podium à la Coupe Gadbois

Les jeunes de l’Académie de judo de Sept-Îles ont démontré qu’ils étaient prêts à prendre la relève sur les tatamis au niveau provincial. Ils l’ont prouvé en fin de semaine lors de la Coupe Gadbois, tournoi de développement qui avait lieu au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal.

La récolte de la délégation septilienne, composée de 14 judokas des catégories U12, U14 et U16, est de deux médailles d’or, autant d’argent et une de bronze.

Dominic Guérault et Raphaël Cyr, tous deux chez les U14, respectivement chez les moins 42 et moins 46 kg, ont grimpé sur la plus haute marche du podium.

Avec une médaille d’argent au cou, on retrouve François-Xavier Beaudin (U12, ceinture verte et plus) et Noah Drolet (U14, moins 34 kg). Gabriel Martin (U16, moins 66 kg) a remporté une médaille de bronze.

Alexandrine Cotte (U14, moins 52 kg) et Julien Rodgers (U14, moins 38 kg) ont également obtenu un classement à la Coupe Gadbois, terminant respectivement quatrième et septième.

À venir

L’Académie de judo de Sept-Îles sera du stage d’hiver 2020 de Judo Côte-Nord qui se tiendra au Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier cette fin de semaine avec comme invité le Sensei Joichi Hiraa, 5e dan. La prochaine compétition au calendrier sera la Coupe Louis Page à Jonquière les 8 et 9 février.