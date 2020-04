Les hôpitaux traiteront seulement les urgences

Les hôpitaux du réseau de santé et de services sociaux traiteront les patients dont les cas sont urgents. Toutes autres interventions qui ne mettent pas la vie d’un patient en danger seront reportées le temps de gérer la crise de la COVID-19.

C’est ce qu’a annoncé le premier ministre du Québec, François Legault, lors de son point de presse du 20 avril. « On va limiter les activités des hôpitaux aux cas urgents seulement, a-t-il annoncé d’entrée de jeu. Ceux qui ont des cancers, des interventions concernant un problème du cœur et tout ce qui est urgent sera traité. Tout ce qui est possible de reporter sera reporté », a soutenu le premier ministre.

L’objectif de la nouvelle directive veut alléger la charge de travail des médecins et des infirmières du réseau de la santé. Ceux-ci sont invités à aller concentrer leurs efforts dans les CHSLD de la région de Montréal, où le manque flagrant de personnel complique la gestion de la crise.

Rappelons qu’en début de crise, les chirurgies non urgentes avaient déjà été retardées sous la décision de la ministre de la Santé et des services sociaux Danielle McCann. Le gouvernement va plus loin dans cette directive et ordonne un mois plus tard que ce soit l’ensemble des interventions médicales non-urgentes qui soient reportées.