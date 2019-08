Les golfeurs de Sept-Îles renversent ceux de Baie-Comeau à la Coupe Côte-Nord

La Coupe Côte-Nord passera les douze prochains mois au Club de golf Ste-Marguerite ou fera le tour de ses membres qui ont assuré la défense du titre le weekend des 17 et 18 août.

Les représentants du Club Ste-Marguerite ont mis la main sur la Coupe Côte-Nord pour une cinquième année de suite, une onzième victoire dans les treize dernières années. Baie-Comeau, qui avait dominé les premières éditions de la compétition, voit Sept-Îles se forger une avance de deux titres (11 contre 9).

Les golfeurs du Club de Baie-Comeau, qui s’étaient donné une priorité de 10-6 à la maison le samedi lors du volet par équipe, ont vu leurs rivaux renverser la vapeur le lendemain dans la région de Sept-Îles.

La formule individuelle a clairement été à l’avantage des joueurs locaux le dimanche, avec un pointage de 13,5 à 2,5, pour une marque finale de 19,5 à 12,5.

Le professionnel et gestionnaire du club champion, Jean-Pierre Morin, a souligné que les deux terrains étaient en excellente condition et qu’un esprit de camaraderie régnait malgré la compétition.

Marchands

Après les professionnels de l’Invitation Quality Inn Sept-Îles/Uashat (28 au 30 août), ce sont les amateurs qui fouleront les verts et allées du Club de golf Ste-Marguerite. Ils sont attendus pour la 55e édition du Tournoi des Marchands, qui se jouera du 31 août au 2 septembre, en formule individuelle pour un 54 trous ou en format par équipe de deux joueurs pour le même nombre de trous. Il est possible d’obtenir plus de renseignements via la publicité sur la page Facebook du club.