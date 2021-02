Les Galeries Montagnaises et ses commerçants s’affairent à la réouverture

La directrice du centre commercial Les Galeries Montagnaises de Sept-Îles/Uashat, Kateri C. Jourdain, est bien heureuse de la réouverture pour le lundi 8 février et espère que ce soit pour longtemps.

« C’est une bonne nouvelles. Les commerces pourront vendre leurs marchandises. Le besoin se faisait sentir chez la population », souligne-t-elle, faisant allusion notamment aux vêtements d’hiver et autres articles qui se retrouvaient dans la catégorie « non-essentielle ».

La plupart des boutiques des Galeries Montagnaises ouvriront leurs portes dès lundi. Elles pourront écouler leurs inventaires. « Quand on arrive à la Saint-Valentin, on pense déjà aux collections du printemps ».

Mme Jourdain soutient que c’est une fois de plus une logistique à mettre en place avec le rappel des employés, les mesures en place et les heures d’ouverture. « On s’affaire pour que ça puisse se faire pour lundi ».

La directrice souhaite que cette réouverture se fasse pour une longue période. « Ça dépendre de nous, de la population, face au respect des consignes ». Elle mentionne que les réouvertures apportent son lot de défis au niveau de la main-d’œuvre.

« Chaque fois qu’il y a une réouverture on est super enthousiaste, mais on ouvre pour combien de temps? Quand on juxtapose ça à la main-d’œuvre difficile dans le secteur du commerce de détails et de la restauration, ça devient éreintant. Mais on est content de rouvrir ».