Les Gaillards et ses Septiliens retournent au Bol d’Or

Cinq anciens du programme football du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles pourront procurer un deuxième sacre de suite aux Gaillards de Jonquière la semaine prochaine. En compagnie de leurs coéquipiers, ils disputeront la finale du Bol d’Or de la division 3 collégiale face aux Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe.

Les finales provinciales 2019 du football collégial (RSEQ D1, D2 et D3) se tiendront sur le terrain du Cégep de Thetford Mines. Les Gaillards et leurs Septiliens Frédéric Clements, Cédric Plourde, Benoit Bisson, Gabriel Labrecque et Philip Tremblay seront en action dès 20 h , en quête d’un deuxième bol d’or pour la formation du Cégep de Jonquière.

Jonquière a obtenu son billet pour le duel ultime en disposant des Indiens d’Ahuntsic 25-10 samedi après-midi. De son côté, Saint-Hyacinthe a défait Chicoutimi et son ex Husky Dylan Ward par la marque de 51-29.

Équipes d’étoiles

Parlant de Clements et Plourde, ils figurent tous deux au tableau d’honneur de la section Nord-Est, étant nommé sur l’équipe d’étoiles pour la saison 2019, le premier au poste de quart arrière, le second comme receveur de passe. Les deux anciens héritent de cet honneur pour une première fois. Frédéric Clements avait été nommé recrue par excellence en 2018.

Un autre Septilien qui a débuté son football au sein du programme de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai se retrouve également parmi les meilleurs joueurs pour la saison 2019. Jean-Christophe Vibert, joueur de ligne offensive comme bloqueur pour les Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu en division 1, se retrouve sur l’équipe d’étoiles de sa ligue pour une deuxième année de suite.

Les Géants ont terminé leur calendrier 2019 avec un dossier de trois victoires et six revers, fiche leur donnant la neuvième place au classement. Ils ont raté les séries par deux points.