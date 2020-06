Les finissants du Centre Éducatif L’Abri ont la clé pour ouvrir d’autres portes

C’est dans le stationnement du Centre Éducatif L’Abri (CEL’A) de Port-Cartier qu’a été soulignée la fin du parcours hors du commun de la cinquantaine de finissants de l’école secondaire de l’endroit. C’est par de petits groupes; les sportifs, les engagés, les artistes, les comiques et les tranquilles/introvertis, que les élèves de la cohorte 2019-2020 se sont présentés devant la scène.

Ils alors chacun eu droit à une présentation colorée et drôle, pimentée d’anecdotes, par les animatrices de l’événement, les enseignantes Marie-Line Chagnon et Andrée Vézina.

Les finissants ont ensuite défilé sur le tapis rouge pour y recevoir leur diplôme et une bouteille de bonbons, suivi d’une photo individuelle. La cérémonie s’est conclue par le dévoilement de quelques honneurs individuels et une parade dans les rues de Port-Cartier.

« Nos finissants étaient beaux et rayonnants », a souligné en entrevue le directeur du CEL’A, Marc Servant. Malgré une formule différente en raison du contexte de la pandémie, sans repas et un décorum plus abrégé, il a parlé de réussite pour l’événement avec une belle température au rendez-vous.

Dans son discours en ouverture de cérémonie, M. Servant a parlé de l’importance du cheminement à venir. « L’obtention d’une certification ou d’un diplôme est une clé qui vous ouvrira des portes et qui vous offrira des choix. Faire des choix signifie également avoir la liberté de choisir. Une liberté parfois angoissante qui implique de se connaître et d’accepter les conséquences de ses choix, une liberté qui requiert aussi jugement et responsabilité ».