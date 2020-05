Les finissants de l’IESI auront une collation des grades en formule « ciné-parc »

Les étudiants de la cinquième année du secondaire de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles pourront enfiler leur robe ou leur habit, se faire belle et beau, le 13 juin prochain. Ils auront droit à une des étapes de la conclusion tant souhaitée de leur parcours au secondaire, la collation des grades. Ça se passera en formule « ciné-parc » dans le stationnement de l’église Marie-Immaculée, située à côté de leur école.

Pour leur faire la grande annonce, la direction de l’école, Mathieu Brien et Ghyslaine Boisvert, ainsi que les enseignantes responsables du bal, Alexandra Tremblay et Marie-Ève Laverdière, accompagnés de Maxime Lagarde, ont parcouru les rues de Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam le samedi 23 mai pour aller à la rencontre des finissants.

Ils ont eu droit à une belle surprise, le mortier et le carton d’invitation pour l’événement en formule « ciné-parc » qui sera précédé d’une parade dans la municipalité.

Au cours de cette cérémonie de collation des grades, vêtus de leur robe ou de leur habit, les élèves sortiront de leur voiture pour se voir remettre leur diplôme et leur album des finissants. La direction de l’IESI leur réserve une autre surprise pour ce moment marquant.

Cette façon de faire pour l’IESI est le fruit d’échanges d’idées avec l’ancien directeur de l’école privée de Sept-Îles, Jean-Sébastien Roy.

Élèves et parents touchés

« Je trouve ça très gentil qu’ils fassent ça pour nous. C’est le fun », a exprimé Sarah-Jeanne Dallaire, première élève à recevoir de façon officielle la surprise.

Jeunes et parents ont grandement apprécié la surprise. « Certains étaient émus, surtout les athlètes en voyant l’autobus arriver, avec les enseignants. Ils ont beaucoup voyagé dans cet autobus-là », a souligné le directeur de l’IESI, Mathieu Brien.

Au-delà de cette collation des grades à venir, la direction travaille à organiser un bal de finissants pour la cohorte 2019-2020 à l’automne ou en janvier 2021.