Les Filles du Nord : Anabel Bouchard, une ambassadrice plus que dynamique

La Septilienne Anabel Bouchard sera certes une ambassadrice hors pair pour partager les charmes de l’est de la Côte-Nord auprès de la communauté des Filles du Nord, une plateforme pour promouvoir les belles régions du Québec.

Sportive de nature, adepte de plein air, Anabel se plaît à partager sur ses réseaux sociaux ses aventures dans la région. « J’aime faire découvrir des endroits cachés, partager sur les produits, les restaurants et les activités d’ici », confie-t-elle.

Tout ça, elle continuera de le faire, mais aussi pour les Filles du Nord. « Je commente souvent sur les réseaux ce que je fais et je taguais toujours les Filles du Nord. Elles m’ont contactée pour être ambassadrices, car elles n’avaient personne pour Sept-Îles et la Minganie », souligne celle qui a fêté son 24e anniversaire dimanche (7 mars). Elles ont apprécié son côté dynamique qui rejoint leur philosophie.

La Septilienne qui termine ses études universitaires en enseignement avec son stage final en cours à l’école du Boisé continuera donc de mettre la Côte-Nord en évidence. Elle multipliera les activités en saison estivale.

« J’adore partager ce que je fais, donner une visibilité à la région. Je mettrai en évidence les beautés de la région, tout en restant authentique », mentionne-t-elle.

Non seulement Anabel aime les activités de plein air, elle aime aussi immortaliser le tout en photos et dépenser son énergie.

La tête pleine!

Comme premier article sur le blogue des Filles du Nord, Mme Bouchard s’est intéressée aux différents endroits pour skier dans la région, le secteur des plages, le Club Rapido, le parc Holliday, la Base de plein air Les Goélands, la Station Gallix, le mont Ti-Basse et la pointe Mistassini pour le hors-pistes.

Les ambassadrices n’en restent pas là après la publication. Elles ont à répondre aux questions et à valoriser le blogue.

Pour la suite, les idées ne manquent pas à Anabel pour ses prochaines chroniques : la culture innue, la chicoutai et ses recettes, les restaurants de fruits de mer, l’escalade de glace, la récolte du capelan et de clams, la pêche en mer, question de « raconter comment ça se passe une journée », et aussi essayer de nouveaux sports, notamment le kitesurf.

On le dit souvent, la Côte-Nord est un beau terrain de jeux.

Anabel compte aussi partager ses expériences avec les autres ambassadrices quand elle voyagera ailleurs en région, en province, notamment pour de la plongée sous-marine dans le secteur des Escoumins.

Elle a même donné le goût à d’autres ambassadrices des Filles du Nord de partir en groupe aux monts Groulx.

De belles aventures à lire au fillesdunord.ca/. Ah oui! Les hommes peuvent tout aussi bien se sentir concernés par le récit dans les blogues!

Les Filles du Nord?

Qui sont les Filles du Nord? Ce sont trois filles originaires de l’Abitibi-Témiscamingue, Majorie Lacombe, Jenève Gervais et Maude Martel. Diplômées en marketing, elles sont toutes les trois en amour avec leur région, passionnées par le monde numérique et tripeuses de plein air.

Les trois femmes ont créé une plateforme pour promouvoir les belles régions du Québec, comptant sur la collaboration d’une quarantaine d’ambassadrices des quatre coins du Québec, à l’extérieur des grandes villes.

« La fille du Nord, pour nous, c’est celle qui a un fort sentiment d’appartenance avec sa région, qui est fière de ses racines et d’où elle vient. C’est une fille proche de ses valeurs, pour qui famille et amitié sont ce qui compte le plus. C’est aussi la fille curieuse qui a soif d’aventures. C’est la fille qui aime les choses simples pour qui la nature est un besoin », décrivent les fondatrices.