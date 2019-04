Les filles des Coyotes dominent au Championnat régional de natation du RSEQ

La natation était à l’honneur pour une deuxième fois dans l’histoire du RSEQ Côte-Nord samedi à la piscine du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier. Quelque 80 étudiants-athlètes de neuf établissements d’enseignement étaient du rendez-vous.

Contrairement aux habituelles compétitions de natation, cette fois-ci, ce ne sont pas les standards qui sont à retenir comme faits saillants, mais la récolte de médailles et de bannières. Des résultats qui conduiront certains au Championnat provincial de natation du RSEQ, à Magog, du 26 au 28 avril.

Côté performances individuelles, au travers des onze épreuves individuelles par catégorie (benjamin, cadet et juvénile), quatre nageurs du Centre Éducatif L’Abri ont été parfaits, Lou Philippe Bezeau raflant quatre médailles d’or en autant d’épreuves (benjamin masculin – 50 et 100 m dos, 50 et 100 m libre), Mya Ritchot (benjamin féminin – 50 et 100 m papillon et 100 m QNI), Laurianne Vigneau (cadet féminin – 50, 100 et 200 m libre) ainsi qu’Anne Brochu (juvénile féminin – 50 et 100 m libre et 50 m dos).

Pour les relais, les porte-couleurs locaux ont dominé tous ceux du côté féminin, remportant l’or à six reprises.

Au chapitre des bannières, les hôtes de la compétition, les Coyotes du Centre Éducatif L’Abri, en accrocheront trois sur les murs de leur piscine, toutes gagnées chez les filles (benjamin, cadet et juvénile). Chez les gars, les honneurs pour les trois catégories ont pris la route vers l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau.

Les écoles participantes à ce premier championnat régional de natation du RSEQ était, outre le CEL’A et l’ESSB, de Sept-Îles, l’IESI, Jean-du-Nord/Manikoutai et Queen Elizabeth , ainsi que Baie-Comeau High School, la polyvalente des Baies (Baie-Comeau), la polyvalente des Rivières (Forestville) et l’école Uashkaikan (Pessamit).

L’an dernier, sans tenir des sélections régionales, le RSEQ Côte-Nord avait envoyé une délégation au Championnat provincial. Les étudiants-athlètes nord-côtiers avaient brillé en remportant la bannière.