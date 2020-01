Les Fêtes apportent de belles réjouissances à la Station Gallix

Les chiffres parlent d’eux-mêmes pour le bilan du temps de Fêtes à la Station Gallix, qui était ouverte tous les jours du 19 décembre au 5 janvier, sauf le jour de Noël et le premier du Nouvel An. Quelque 4 000 billets journaliers ont été vendus pour cette période, une augmentation de près de 50% par rapport à l’an dernier.

« On est pas mal fier de l’achalandage durant les Fêtes », se réjouit le directeur général de la Station Gallix, Julien Picherit.

En plus de la clientèle qui s’est présentée avec des billets journaliers tant pour la montagne que le secteur des glissades, il faut compter les abonnés. « On a environ 700 membres, on a battu l’an passé et c’est notre meilleur chiffre depuis assurément quatre ans », renchérit Picherit.

Le directeur de la Station cible certains facteurs pour cette période des Fêtes qu’il qualifie d’exceptionnelle. Il y a le nouveau chalet « attractif », la douce météo, des bordées de neige aux bons moments et que cinq millimètres de pluie, des précipitations qui auront été profitables pour solidifier la montagne. « 100% des pistes étaient disponibles dès le 2 janvier, on en est fier ».

À table et sur scène!

Les bonnes nouvelles du temps des Fêtes se transportent aussi à l’intérieur à la Station Gallix. Dès le lendemain de Noël, le 26 décembre, la clientèle a pu profiter d’une offre alimentaire diversifiée au restaurant, grâce à une association avec le Fin Renard. Il sera possible de se régaler entre 11 h et 15 h30 lors de chacune des journées d’ouverture de la Station. « Son offre est vraiment appréciée des clients! », souligne Julien Picherit.

Il y a également eu de la vie à l’intérieur des murs en deux occasions. La direction de la Station Gallix souhaitait de l’animation et il y en a eue. Le groupe Monaghan s’est emparé de la scène le 27 décembre avec sa musique folklorique, expérience qu’il répétera le 1er février. La Ligue d’Improvisation de Sept-Îles a diverti le public avec un match le 4 janvier.

