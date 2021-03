Les femmes au cœur de la pandémie

La journée du 8 mars est la Journée internationale de la femme, Journée internationale des femmes ou Journée internationale des droits des femmes. Cette journée est célébrée dans de nombreux pays dans le monde.

Cette année, le Conseil du statut de la femme (CSF) célèbre le 8 mars 2021, avec la publication de Elle, c’est nous que vous pourrez découvrir le 5 mars. Cette publication regroupe huit récits de femmes aux parcours différents.

Cette année est d’autant plus importante que la pandémie qui a bouleversé le monde n’a laissé personne indemne. Or dans cette situation, ce sont majoritairement des femmes qui soignent, nourrissent, lavent et éduquent. La pandémie a d’importantes incidences sociales et économiques pour celles qui prennent soin du Québec. Vous pouvez trouver ce site, tout un dossier sur les femmes et la pandémie.

Pour les Nations Unies, le 8 mars est «un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu’elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C’est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l’avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes».

Un peu d’histoire…

Cette journée puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel féminin, en Amérique du Nord et en Europe au tout début du XXe siècle. À cette époque, le monde industrialisé connaît de grands changements, notamment sur les plans de la croissance démographique et des idéologies radicales.

Les deux événements marquants qui auraient entraîné la mise en place de cette journée sont le Woman’s Day en Amérique et la Journée des femmes en Europe.

En 1913 et 1914, des rassemblements de femmes se tiennent en Europe en février et mars contre la guerre ou par solidarité envers d’autres femmes. C’est Lénine qui va consacrer le 8 mars journée des femmes en commémoration d’une manifestation ayant eu lieu en 1917.

Au Québec, le 8 mars 1971, marque le lancement d’une campagne nationale pour l’avortement libre et gratuit organisée par le Front de libération des femmes. Il faut attendre 1977 pour que les Nations Unies déterminent le 8 mars comme une journée de célébration des droits des femmes et de la paix internationale.