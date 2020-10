Les eVoyageurs n’ont pas à se soucier de la pandémie

S’il y a une équipe du Cégep de Sept-Îles qui n’a pas à se soucier des mesures sanitaires ou d’une annulation de leur saison en raison de la pandémie, c’est bien celle des e-Voyageurs, l’équipe de sport électronique. Ses porte-couleurs n’ont besoin que de se retrouver derrière un ordinateur pour rivaliser avec leurs rivaux des autres collèges.

Cette saison au sein de la Ligue collégiale de sport électronique, supportée par la Fédération québécoise des sports électroniques (FQSE), s’est amorcée cette semaine pour les eVoyageurs.

Sa formation pour League of Legends, qui évolue en division C, était à l’œuvre lundi (5 octobre). Membre de l’équipe médaillée de bronze lors de la saison automnale 2019, Nils Beaudet entraîne l’édition automnale 2020 comptant Mickaël Lévesque, Anthony Jean, Alexandre Grant, Jean-Simon Bernatchez, Shanon Beaudin et Kyliane Hantz, un des deux Français des eVoyageurs qui entament leurs études en technique informatique au Cégep de Sept-Îles, à distance, sur le continent européen, en raison de la pandémie.

L’autre étudiant étranger est Fabien Grobon, joueur de la nouvelle équipe septilienne pour Rocket League en division A, dont les premiers duels ont eu lieu le 7 octobre. Il a comme coéquipier Jérémy Poirier, Maxime Noël et Maxime Bélanger. Tommy Boudreau occupe le titre d’entraîneur.

Enseignant au département informatique du Cégep de Sept-Îles, Yves Girard assure la coordination du programme de sport électronique de l’établissement.

Restructuration

Le sport électronique n’échappe pas aux saines habitudes de vie. Dans sa restructuration de la ligue, la FQSE oblige chacun des collèges participants à en faire la promotion, ciblant une programmation hebdomadaire d’activité physique ainsi que des ateliers informatifs au sujet de la nutrition, la santé mentale, l’ergonomie et la cyberdépendance.