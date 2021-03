Les étudiants d’arts visuels du Cégep s’exposent

Trois étudiants en Arts visuels du Cégep et une enseignante exposent leurs œuvres à Panache art actuel du jusqu’au 31 mars. L’exposition s’intitule Dessine-moi le Nord.

Le choix du nom de l’exposition n’est pas anodin puisque les œuvres s’inspirent du Petit Prince de Saint-Exupéry. Roman dans lequel, au chapitre deux, le petit prince demande à l’auteur de lui dessiner un mouton.

Le projet d’exposition débuté à l’hiver 2020 questionne notre vision du Nord, ses caractéristiques géographiques telles le froid, la blancheur, la pureté, l’infini, la désolation, la glace, la mer, les courants froids et l’intensité des vents, qui sont, par définition, des espaces illimités.

Joanie Blais, Rafaelle Carrière et Laura Tardif, toutes trois étudiantes en Arts visuels au Cégep de Sept-Îles ainsi que Reine Saulnier, enseignante en Arts visuels et artiste professionnelle, qui agit aussi à titre de commissaire et coordonnatrice du projet de création, vous présentent ainsi leurs réflexions.

Où : Panache art actuel – 410, avenue Évangéline. Quand : Du 1er au 31 mars du lundi au vendredi de 10h à 12h / 13h à 16h. Le jeudi jusqu’à 20h et la fin de semaine sur rendez-vous.