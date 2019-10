Les étudiants-athlètes nord-côtiers se donnent à fond au cross-country

Les pentes et les sentiers de la Station Gallix n’ont pas servi aux sports de glisse, mais aux participants du Championnat régional scolaire de cross-country du RSEQ Côte-Nord samedi. Ils étaient pas moins de 625 coureurs, en grande partie chez les jeunes, de partout sur la côte et de Fermont, mais également du Nunavik.

Le soleil était de la partie pour ce rendez-vous automnal, avec sa brise de vent. Les coureurs ne l’ont pas eu facile sur ce parcours qualifié de difficile.

La compétition s’est bien déroulée aux dires de la directrice du RSEQ Côte-Nord, Cindy Hounsell, qui remercie la Station Gallix pour sa collaboration.

Elle est également revenue sur la participation de six athlètes de l’école Jaanimmarik de Kuujjuaq (Commission scolaire Kativik Llisarniliriniq), des jeunes qui étaient accompagnés de trois adultes de leur établissement. Il s’agit d’un projet-pilote.

« C’est très intéressant de leur donner cette chance de participer à une compétition. Ils ont pu voir autre chose et socialiser. »

La délégation du Nunavik était bien heureuse de prendre part au Championnat régional. « C’est une expérience inoubliable et enrichissante. C’est un événement pour stimuler les jeunes à s’entraîner et c’est une occasion pour stimuler la réussite scolaire », ont laissé entendre Antoine Dufour-Simard, Cynthia Sinuupa et Samuel Forget, les accompagnateurs du groupe.

Bannières

Au-delà des performances individuelles, il faut retenir la domination des écoles de la Manicouagan, qui ont décroché sept des dix bannières à l’enjeu, laissant celle de la catégorie maringouin féminin à l’école Mère d’Youville de Port-Cartier, celle du maringouin masculin à l’école Du Boisé de Sept-Îles et celle du moustique masculin à l’école Gamache, également de Sept-Îles.

Le palmarès des établissements d’enseignement de Baie-Comeau comprend trois titres pour la polyvalente des Baies (benjamin féminin, juvénile féminin et juvénile masculin), autant pour l’école secondaire Serge-Bouchard (benjamin masculin, cadet féminin et cadet masculin) et une bannière pour l’école Leventoux (moustique féminin).

Le RSEQ Côte-Nord délèguera une cinquantaine d’athlètes-étudiants dans les catégories moustique, benjamin, cadet et juvénile pour le Championnat provincial scolaire qui sera couru le 2 novembre à Saint-Hubert.

Les podiums

Maringouin Féminin (1 km)

1ère : Alice Harvey (école Bois-du-Nord, Baie-Comeau) 00:05:08.51

2e : Loriane Paquet (école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, Sacré-Coeur) 00:05:29.63

3e : Selena Cossette (école Gamache, Sept-Îles) 00:05:31.99

Maringouin Masculin (1 km)

1er : Léo Philippon (école du Boisé, Sept-Îles) 00:04:55.85

2e : Jasmyn Arsenault (école Gamache, Sept-Îles) 00:05:00.57

3e : Yoan Déraps (école Gamache, Sept-Îles) 00:05:01.78

Moustique Féminin (2 km)

1ère : Maude Lavoie Nadeau (école Boisvert, Baie-Comeau) 00:07:51.41

2e : Justine Blais (école Leventoux, B-C) 00:08:32.24

3e : Élisabeth Martin (école Boisvert, Baie-Comeau) 00 :09 :01.55

Moustique Masculin (2 km)

1er : Cody Cormier (école Gamache, Sept-Îles) 00:08:06.45

2e : Matthias Laflamme (école Gamache, Sept-Îles) 00:08:39.87

3e : Zachary Landry (école Camille-Marcoux, Sept-Îles) 00:08:42.36

Benjamin Féminin (3 km)

1ère : Evelyne Savard (Poly des Baies, Baie-Comeau) 00:14:12.35

2e : Léanne Gagnon (Poly des Baies, Baie-Comeau) 00:15:02.29

3e : Talie Auclair (Poly Horizon-Blanc, Fermont) 00:15:16.35

Benjamin Masculin (3 km)

1er : Zachary Lowe (ESSB, B-C) 00:12:17.33

2e : Olivier Tremblay (CEL’A, Port-Cartier) 00:12:21.34

3e : Cédrick Dubé (Poly des Baies, Baie-Comeau) 00:12:54.14

Cadet Féminin (4 km)

1ère : Audréanne Foster (ESSB, Baie-Comeau) 00:19:31.47

2e : Marifée Girard-Lachance (ESSB, Baie-Comeau) 00:20:08.12

3e : Savannah Perron (école Mgr-Scheffer, Blanc-Sablon) 00:20:25.08

Cadet Masculin (4 km)

1er : Charles Gauthier (CEL’A, P-C) 00:16:30.48

2e : Jules Croteau (école JDN/Manikoutai, S-Î) 00:16:37.24

3e : Philippe Lévesque (ESSB, Baie-Comeau) 00:16:52.76

Juvénile Féminin (6 km)

1ère : Josianne Morin (Poly des Berges, Bergeronnes) 00:29:29.61

2e : Megan Jean (Poly des Baies, Baie-Comeau) 00:36:40.49

3e : Julianna Gauthier-Chavaria (Poly des Rivières, Forestville) 00:36:41.67

Juvénile Masculin (6 km)

1er : Jacob Girard (CEL’A, Port-Cartier) 00:23:11.83

2e : Elliot Cormier (école JDN/Manikoutai, Sept-Îles) 00:26:44.85

3e : Jacob Arsenault (Poly des Baies, Baie-Comeau) 00:26:48.76

Ouverte Féminin (6 km)

1ère : Emanuelle Hersberger (Baie-Comeau) 00:31:02.25

2e : Karine Lizotte (Sept-Îles) 00:31:27.02

3e : Ève Fournelle (Sept-Îles) 00:31:57.28

Ouverte Masculin (6 km)

1er : Alain Plante (Sept-Îles) 00:28:06.96

2e : David Thériault (Sept-Îles) 00:28:38.71

3e : Steve Maltais (Sept-Îles) 00:29:25.26

Résultats complets au www.gestionspact.ca/cross-country-regional-2019