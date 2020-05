Les entreprises agricoles outillées pour poursuivre leurs opérations

Afin de soutenir le secteur agricole dans la mise en place des mesures de prévention appropriées et ainsi assurer la poursuite des activités dans des conditions plus sécuritaires, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), a conçu un guide virtuel à l’intention des acteurs de ce secteur stratégique de l’économie québécoise.

Outre le guide, une affiche ainsi qu’une liste de vérifications quotidiennes peuvent être téléchargées dès maintenant sur le site web de la CNESST. Des mesures sont aussi prévues pour les travailleurs étrangers temporaires concernant l’hébergement et le travail.

La trousse offre une réponse concrète aux préoccupations des employeurs, des travailleuses et des travailleurs quant aux mesures de

prévention à mettre en place pour éviter la propagation du virus. « La crise que nous vivons actuellement nous rappelle tous les jours à quel point l’approvisionnement des Québécois et Québécoises en denrées alimentaires est quelque chose de crucial. Ma priorité est de soutenir nos agricultrices et agriculteurs pour qu’ils puissent continuer à nourrir la population québécoise de façon sécuritaire », mentionne par voie de communiqué, André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

La trousse d’outils de la CNESST s’inscrit dans la foulée de sa plus récente campagne de sensibilisation, intitulée Le Québec se remet au travail. À noter que la trousse sera évolutive et s’adaptera aux mesures et aux recommandations de la Direction générale de la santé publique (DGSP). Les informations qu’elle contient demeurent valides jusqu’à ce que la DGSP déclare la fin de la crise sanitaire.