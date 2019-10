Les entrepreneures ont maintenant droit aux cellules Femmessor

Organisation dédiée au développement de l’entrepreneuriat féminin, Femmessor poursuit sa mission avec son nouveau service d’accompagnement pour les entrepreneures de la Côte-Nord, les cellules Femmessor.

Au printemps dernier, les entreprises régionales en phase d’expansion ont eu l’occasion d’intégrer une cellule Femmessor croissance instaurée dans 17 régions du Québec.

Dorénavant, les entreprises en démarrage (0 à 5 ans) peuvent aussi bénéficier de cette nouvelle option, qui permet aux entrepreneures de développer et de propulser leur entreprise grâce au pouvoir du développement collaboratif.

Plus spécifiquement, les cellules Femmessor sont des rencontres entre cheffes d’entreprise, organisées et normées autour du partage d’expériences significatives entre pairs. Elles visent à renforcer les compétences nécessaires à la prise de décision et à procurer des pistes de solution. Synergie du groupe

Basée à Baie-Comeau, la directrice régionale de Femmessor, Jacinthe Harrisson, se réjouit d’une telle démarche qui permet d’offrir plus de services d’accompagnement aux femmes entrepreneures de son territoire.

« Les cellules Femmessor permettront aux cheffes d’entreprise de se retrouver dans un espace qui leur est dédié. Ensemble, elles prendront le temps de se questionner sur leurs défis respectifs, ce qui les amènera à réfléchir à des options possibles dans leur quotidien d’affaires », a précisé la porte-parole.

Impliquée avec l’organisme depuis une quinzaine d’années, la dirigeante se montre optimiste. « Nous sommes convaincues que la synergie du groupe et l’apport des spécialistes permettront aux entrepreneures de la région de renforcer leurs compétences à titre de dirigeantes, par conséquent, leur confiance dans la prise de décision. »

Collaboration d’experts

Mme Harrisson précise qu’une expertise est même offerte à la clientèle. « Nous sommes surtout généralistes, mais nous pouvons compter sur la collaboration de neuf experts sur la Côte-Nord. Ils peuvent intervenir et soutenir les femmes d’affaires dans leur démarche de développement et de financement. »

Après avoir instauré la nouvelle cellule croissance à Baie-Comeau, l’organisme se prépare à l’offrir à Sept-Îles au cours du mois d’octobre et rappelle que des places sont encore disponibles pour y adhérer.

Pour réaliser cette initiative, Femmessor s’est entourée de partenaires comme le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le gouvernement du Canada, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entrepreneurs’ Organization Montréal ainsi que la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Côte-Nord.