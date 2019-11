Les enseignants préparent leur négociation

Le 18 octobre dernier, la Fédération des syndicats de l’enseignement a déposé ses demandes au gouvernement en vue de la prochaine négociation des conventions collectives. Les enseignants demandent un sérieux rattrapage en matière de salaire et de conditions de travail.

Après consultation des enseignants, des professionnels et du personnel de soutien, la FSE a compilé les demandes et déposé le tout. En gros, ils veulent une « reconnaissance de leur profession à sa juste et pleine valeur. »

« On est les enseignants les moins bien rémunérés du Canada. On pense que la valorisation de la profession va passer par une rémunération équivalente de ce qui se fait ailleurs au pays », indique la présidente du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer-CSQ, Monica Chiasson.

Les enseignants demandent une majoration de leur échelle salariale de 8%. C’est à la fois une question de rattrapage et d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre.

Pour le personnel de soutien, la demande d’augmentation est de 1$ de l’heure par année pour trois ans.

Composition de classes

Afin de rendre les tâches plus humainement supportables et de donner de meilleurs services aux élèves, la FSE demande de revoir les règles de formation des groupes.

Par exemple, pour la maternelle 4 ans, les syndicats demandent une moyenne de 8 élèves par classe au lieu de 14, la moyenne actuelle.

Pour les maternelles cinq ans, 12 élèves au lieu de 17. Pour la première année du primaire, 16 élèves au lieu de 20.

Pour les autres années, les enseignants veulent que le ratio varie selon la composition de la classe.

Attentes

« Le gouvernement a fait beaucoup de promesses électorales. En campagne il disait qu’il allait être le gouvernement de l’éducation. Il va falloir qu’il le prouve par des actions concrètes », affirme Mme Chiasson.

Le gouvernement du Québec devrait déposer une première réponse au cours des prochaines semaines. En attendant, les syndicats préparent la mobilisation de leurs membres.