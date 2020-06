La chambre de commerce de Sept-Îles a organisé vendredi 29 mai une visioconférence avec pour thème : les enjeux des restaurateurs face à la COVID-19.

Trois invités issus de la restauration ont ainsi participé à la visioconférence de la Chambre de commerce : Wayne Malouin, gérant des Tim Hortons, Laurence Bérubé, propriétaire du marché MelLau et Assane Sakho, propriétaire du restaurant-bar Chez Omer.

Ces trois établissements ont poursuivi leur activité durant le confinement, mais ont dû s’adapter et n’ont encore aucune date officielle pour leur possible réouverture. En ce qui concerne Tim Hortons, trois des établissements sur les quatre que compte Sept-Îles ont été fermés. Seul celui du boulevard Laure qui avait le service à l’auto a été ouvert. Le marché MelLau a poursuivi son activité et le restaurant-bar Chez Omer s’est lancé dans les plats à emporter.

« Le commerce a continué, mais il a fallu s’adapter », précise Laurence Bérubé. « J’ai toujours trouvé ma salle trop grande, mais cela nous a bien servi lorsqu’il a fallu réduire le nombre de clients au début », confie avec le sourire Assane Sakho.

Les effets se font tout de même sentir sur les revenus de chacun. « Toutes les mesures gouvernementales ont été bénéfiques et elles nous ont permis de sortir la tête de l’eau et de survivre », précise Assane Shako. « Les amis et nos employés nous ont aussi beaucoup soutenus. » Face aux quelques problèmes qu’ils ont pu avoir au niveau de l’approvisionnement, chacun s’est adapté en changeant les produits dans les recettes, en trouvant leurs produits ailleurs que chez leurs fournisseurs habituels.

Par contre, une inquiétude plane pour la suite. Lors de la réouverture leurs employés vont-ils être au rendez-vous. En effet, il était déjà difficile de trouver de la main d’œuvre avant la crise et certains de leurs employés ont trouvé autre chose entre temps.

Tous les trois ne tarissent pas d’éloges vis-à-vis des habitants. « Je tiens à féliciter les citoyens qui ont un comportement exemplaire, impeccable », précise Wayne Malouin. « Les gens m’épatent réellement, ils ont une patience incroyable. Je les vois dans les longues files d’attente et ils sourient et discutent entre eux.»

Le maire, Réjean Porlier, a tenu à saluer leur travail ; « l’économie tourne autour de de la confiance et vous vous dégagez une confiance malgré la situation. Nous allons garder de bonnes choses de cette crise notamment le fait que nous nous sommes mis à penser aux autres ». Pour lui cette crise va aussi avoir montré aux gens des grandes villes qui sont au coude à coude que la vie est bien mieux dans nos grands espaces. « Je suis donc confiant face aux problèmes de main d’œuvre. »