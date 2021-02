Les employés d’IOC toujours mobilisés pour la bonne cause

Les employés de IOC de Sept-Îles continuent de se mobiliser pour l’ensemble du réseau communautaire et annoncent une contribution record de 101 179 $ à la campagne de Centraide Duplessis.

La campagne Centraide dans leur milieu de travail a permis d’amasser plus de 50 000 $ auprès des employés et l’entreprise ajoute 50 000 $ supplémentaires. La contribution s’élève pour une troisième année consécutive à un montant supérieur à 100 000 $.

« La mission de Centraide Duplessis est essentielle pour notre communauté. En cette période particulière, nous constatons l’essence même d’un engagement continu lorsque l’imprévisible se produit. Nous sommes heureux de réaffirmer l’engagement des employés et de la Compagnie minière IOC envers l’amélioration de la qualité de vie des gens en contexte de vulnérabilité par l’entremise des actions de Centraide Duplessis. Je tiens à remercier tous les employés pour leur générosité, ils démontrent encore une fois, par leur soutien, que le travail des organismes communautaires est essentiel et reconnu », précise José Riopel, directeur général, Chemin de fer, Port et Énergie.

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des partenaires aussi engagés pour nous appuyer dans notre mission. Avec la crise que nous traversons actuellement, nous avons dû revisiter nos actions de sensibilisation en entreprises. La mobilisation de IOC et de ses employés s’est tout de suite ressentie, ce qui nous a permis de battre ce record cette année. », affirme la directrice générale de Centraide Duplessis, Joannie Francoeur-Côté.