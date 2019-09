Les élèves de Camille-Marcoux profitent d’une nouvelle cour

L’esprit était à la fête et à l’amusement pour les élèves de l’école Camille-Marcoux de Sept-Îles jeudi dernier, en après-midi. C’était la fête de la rentrée, occasion pour inaugurer la cour extérieure et ses nouveaux modules de jeu.

Les 201 élèves de l’école profiteront d’un nouvel environnement pour s’amuser dehors, autant les plus jeunes, ceux du premier cycle (maternelle et première année), que les plus vieux, ceux du deuxième (troisième et quatrième année) et du troisième cyle. (cinquième et sixième année) avec chacun leur aménagement.

Après près de quatre ans de démarches, de recherches de financement et de travaux, c’est mission accomplie pour la cour de l’école Camille-Marcoux, projet initié par un parent, Mathieu Dion, et piloté en grande partie par Johanne Tanguay, membre du personnel.

« Je suis impliqué dans le conseil d’établissement depuis que ma fille est en maternelle et là elle est rendue en cinquième année. Il n’y avait rien dans la cour d’école, je trouvais ça dommage. On a commencé avec des blocs de couleurs et de carrés de sable. Aujourd’hui (4 septembre), c’est l’aboutissement. Tout le monde a travaillé fort », a souligné M. Dion.

L’école a pu profiter de différentes subventions, notamment du programme l’Envert de ta cour, et de la MRC. Elle a aussi eu le soutien financier de Location Tempête et du conseiller municipal du district, Jean Masse, qui a tenu sa promesse électorale en injectant 10 000$ de son budget discrétionnaire. L’aide de plusieurs parents et membres de l’école ainsi que diverses activités de financement ont permis de boucler le budget et assurer la réalisation du projet.

Eau

Avant d’aller s’amuser dehors et de se régaler d’épis de maïs, les élèves s’étaient retrouvée au gymnase pour ouvrir la fête de la rentrée. Leur nouvelle année scolaire se passera sur le thème de l’eau. Plusieurs activités auront lieu en cours d’année autour de la thématique. Le tout a été lancée avec les slogans de chacune des classes, après quoi, les élèves ont interprété la chanson C’est de l’eau, accompagnée à la guitare par l’enseignante en musique, Isabelle Desy.