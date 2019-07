Les duos du Club jÔne entament l’été sur une très belle note

Premier tournoi de la saison pour les joueuses du Club jÔne de volleyball de plage, premier podium, même deux fois plutôt qu’une. Les protégées de l’entraîneure Marithé Beaudin-Mongeau se sont illustrées à l’Omnium SunSmash de Sherbrooke en fin de semaine.

Julia Fillion et Olivia Lévesque se sont retrouvées sur la deuxième marche du podium dans le U14. Non loin d’elles, pour le bronze, leurs comparses septiliennes Éloïse Leblanc et Léonie Lebel. Les deux équipes n’ont concédé aucune manche en préliminaires, terminant toutes deux en tête de leur groupe. Fillion/Lévesque se sont avoués vaincues en trois manches lors de la finale.

«En U14, j’étais assez persuadée que les deux duos méritaient une place sur le podium. Bien contente de voir que je n’étais pas dans l’champ», a souligné la coach.

Les deux duos ont également bien fait dans le U16, Éloïse et Léonie se classant en cinquième place et Julia et Olivia en neuvième sur 17 équipes.

«En U16, les objectifs étaient un peu moins axés sur les résultats. Il y avait beaucoup plus d’équipes et plusieurs joueuses expérimentées et assez physiques. On a livré des belles batailles à chacun des sets», a mentionné Beaudin-Mongeau.

Contente de ce qu’elle a vu de ses protégées en Estrie, Marithé soutient que ses joueuses ont encore plusieurs points à travailler, ciblant notamment l’endurance à la chaleur, l’hydratation, la nutrition et bien et des aspects techniques.

«On va arriver prêtes pour un autre double podium aux provinciaux la deuxième fin de semaine d’août à Drummondville et ensuite aux Canadiens le weekend suivant. Notre objectif : top 10 au pays pour les deux duos!»